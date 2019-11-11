Суд разблокировал ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Шестой апелляционный суд Киева принял решение о продлении ликвидации Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Религиозную правду".

Сообщается, что суд принял решение отменить предыдущее постановление по обеспечению иска, то есть встал на сторону Минкультуры и Православной церкви Украины. Отметим, до этого юристы УПЦ Киевского патриархата исками в Окружной админсуд Киева заблокировали ликвидацию церкви.

"По факту сегодня судом было признано то, что владыка Филарет уже не является действующим руководителем патриархии, а все ликвидационные действия должен осуществлять именно ликвидатор Иоанн Черкасский", - объяснили в Минкульте.

Напомним, сегодня в Киеве сторонники УПЦ Киевского патриархата устроили потасовку в суде. По данным полиции, они разбили стеклянные двери в здании суда и пытались попасть на заседание, а сотрудники пытались им помешать. Для прекращения конфликта работники полиции применили слезоточивый газ. В результате инцидента были задержаны пять человек.