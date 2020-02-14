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Суд разблокировал концессию херсонского порта

Новости » Экономика     14.02.2020 - 14:44
Суд разблокировал концессию херсонского порта
 Фото: порт Херсона (facebook.com/PMHoncharuk)

Концессию херсонского порта продолжат

Апелляционный суд разблокировал концессию порта в Херсоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По его словам, министерство инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда Киева о приостановлении приказа о результатах концессионного конкурса и определения победителя концессионного конкурса в порту Херсона.

"Ходатайство министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Поэтому концессию никто и ничто не остановит. Мы будем защищать каждого нашего инвестора и каждую концессию", - добавил министр.

Напомним, суд заблокировал передачу в концессию Херсонского морского порта в начале февраля.

В конкурсе на концессию Херсонского порта победила компания "Рисоил-Херсон". Победитель должен инвестировать около 300 млн гривен.

Концессия - это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, получая доход в свою пользу.

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