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Суд розблокував концесію херсонського порту

Новини » Економіка     14.02.2020 - 14:44
Суд розблокував концесію херсонського порту
Фото: порт Херсона (facebook.com/PMHoncharuk)

Концесію херсонського порту продовжать

Апеляційний суд розблокував концесію порту в Херсоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра інфраструктури Владислава Криклія.

За його словами, міністерство ініціювало перегляд рішення Шостого апеляційного суду Києва про призупинення наказу про результати концесійного конкурсу та визначення переможця концесійного конкурсу в порту Херсона.

"Суд задовольнив клопотання міністерства та скасував заходи забезпечення позову. Тому концесію ніхто і ніщо не зупинить. Ми будемо захищати кожного нашого інвестора і кожну концесію", - додав міністр.

Нагадаємо, суд заблокував передачу в концесію Херсонського морського порту на початку лютого.

В конкурсі на концесію Херсонського порту перемогла компанія "Рісоіл-Херсон". Переможець повинен інвестувати близько 300 млн гривень.

Концесія - це вид договору про створення або реконструкції за рахунок коштів інвестора державних об'єктів, в результаті чого інвестор отримує можливість експлуатувати об'єкт на оплатній основі, отримуючи дохід у свою користь.

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