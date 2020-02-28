Суд рассмотрит иск о полномочиях президента назначать врио главы ГБР

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску относительно полномочий президента Украины назначать временного исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОАСК в Facebook.

Так, суд открыл производство в деле по иску Олега Шрама к главе государства Владимиру Зеленскому из-за назначения врио директора ГБР.

"Истец просит суд признать отсутствие компетенции (полномочий) у главы государства назначать временного исполняющего обязанности директора ГБР", - сообщили в ОАСК.

Отмечается, что суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции права президента назначать глав ГБР и НАБУ. Документ не соответствует ст. 157 и 158 Конституции.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада 3 сентября направила на рассмотрение Конституционного суда законопроект Зеленского, которым предлагается закрепить за президентом полномочия по назначению руководителей НАБУ и ГБР.