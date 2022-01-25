Когда суд рассмотрит апелляции на меру пресечения Порошенко: названа дата

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу суда .

Также сообщили, какой будет состав суда: судья-докладчик М. А. Ященко, судьи В. М. Лашевич, И.О. Рыбак.

"... судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты... назначено на 28 января 2022 года (11 часов 00 мин.), зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.