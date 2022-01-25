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Когда суд рассмотрит апелляции на меру пресечения Порошенко: названа дата

Автор: Анастасия Рокитна

Киевский апелляционный суд назначил дату рассмотрения апелляции на меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Заседание состоится 28 января.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу суда.

Также сообщили, какой будет состав суда: судья-докладчик М. А. Ященко, судьи В. М. Лашевич, И.О. Рыбак.

"... судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты... назначено на 28 января 2022 года (11 часов 00 мин.), зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований обвинило Порошенко в невыполнении возложенных на него судом обязательств.

Напомним, прокуратура просила для Порошенко арест с возможностью залога, поэтому уже обжаловала избранную бывшему президенту меру пресечения.

Отметим, 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и приказал политику сдать загранпаспорт.

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Петр Порошенко