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Суд рассматривает продление ареста Чауса

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 15:18
Суд рассматривает продление ареста Чауса Фото: экс-судья Днепровского суда столицы Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд рассматривает продление меры пресечения экс-судье Днепровского суда столицы Николаю Чаусу. Он сейчас под домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ВАКС.

Началось запланированное заседание о продлении срока меры пресечения экс-судьи райсуда Киева.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд продлить домашний арест.

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отметим, 6 августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП сообщили о завершении расследование по Чаусу и показали видео следственных действий.

Как известно, НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения крупной взятки Чаусом. Взятку судья закопал на огороде в банках.

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