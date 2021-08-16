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Cуд розглядає продовження арешту Чауса

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 15:18
Cуд розглядає продовження арешту Чауса Фото: екс-суддя Дніпровського суду столиці Микола Чаус (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

Вищий антикорупційний суд розглядає продовження запобіжного заходу екс-судді Дніпровського суду столиці Миколі Чаусу. Він зараз під домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВАКС.

Почалось заплановане засідання щодо продовження строку запобіжного заходу екс-судді райсуду Києва.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд продовжити домашній арешт.

Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зазначимо, 6 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і САП повідомили про завершення розслідування по Чаусу і показали відео слідчих дій.

Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабара Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

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Микола Чаус
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