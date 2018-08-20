Суд рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения Рубану

Рубана подозревают по трем статьям Криминального кодекса Украины

Шевченковский районный суд Киева в понедельник, 20 августа, решает вопрос о продлении на 2 месяца меры пресечения в отношении подозреваемого в подготовке терактов в Украине Владимира Рубана. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, прокуратура просит продлить для Владимира Рубана срок содержания под стражей на 60 суток.

Рубана подозревают по трем статьям Кримінального кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14 - приготовление преступления, подыскивание соучастников

ч. 3 ст. 258 - покушение на террористический акт

ч. 1 ст. 263 - незаконное придбанння и хранение огнестрельного оружия и взрывчатки.

Как известно, 8 марта представители правоохранительных органов задержали Рубана во время его попытки попасть на территорию Украины из так называемой "ДНР". Под видом переселенца он пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан среди мебели.

Напомним, 2 августа 2018 года директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что оружие, которое Надежда Савченко и Владимир Рубан хотели использовать для теракта, имела полную техническую пригодность.

Добавим, в деле депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана собраны все необходимые доказательства.