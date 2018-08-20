Суд розглядає клопотання про продовження запобіжного заходу Рубану

Новини Суспільство 20.08.2018 - 17:13
Фото: суд у справі Рубана (РБК-Україна)
Фото: суд у справі Рубана (РБК-Україна)

Рубана підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України

Шевченківський районний суд Києва у понеділок, 20 серпня,  вирішує питання щодо продовження на 2 місяці запобіжного заходу стосовно підозрюваного у підготовці терактів в Україні Володимира Рубана. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, прокуратура просить продовжити для Володимира Рубана строк тримання під вартою на 60 діб.

Рубана підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14 - готування злочину, підшукування співучасників
  • ч. 3 ст. 258 - замах на терористичний акт
  • ч. 1 ст. 263 - незаконне придбанння та зберігання вогнепальної зброї та вибухівки.

Як відомо, 8 березня представники правоохоронних органів затримали Рубана під час його спроби потрапити на територію України з так званої "ДНР". Під виглядом переселенця він намагався провезти цілий арсенал зброї, який був захований серед меблів.

Нагадаємо, 2 серпня 2018 року директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін заявив, що зброя, яку Надія Савченко та Володимир Рубан хотіли використати для теракту, мала повну технічну придатність.

Додамо, у справі депутата Верховної ради Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана зібрані всі необхідні докази.

До суду направлено обвинувальний акт щодо угрупування, підозрюваного у вчинені 6 терактів Стало відомо, скільки людей могли постраждати від запланованого теракту Савченко і Рубана
Теги:  Виктор Рубан,  Надія Савченко,  Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС