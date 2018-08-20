Суд розглядає клопотання про продовження запобіжного заходу Рубану

Рубана підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України

Шевченківський районний суд Києва у понеділок, 20 серпня, вирішує питання щодо продовження на 2 місяці запобіжного заходу стосовно підозрюваного у підготовці терактів в Україні Володимира Рубана. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, прокуратура просить продовжити для Володимира Рубана строк тримання під вартою на 60 діб.

Рубана підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14 - готування злочину, підшукування співучасників

ч. 3 ст. 258 - замах на терористичний акт

ч. 1 ст. 263 - незаконне придбанння та зберігання вогнепальної зброї та вибухівки.

Як відомо, 8 березня представники правоохоронних органів затримали Рубана під час його спроби потрапити на територію України з так званої "ДНР". Під виглядом переселенця він намагався провезти цілий арсенал зброї, який був захований серед меблів.

Нагадаємо, 2 серпня 2018 року директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін заявив, що зброя, яку Надія Савченко та Володимир Рубан хотіли використати для теракту, мала повну технічну придатність.

Додамо, у справі депутата Верховної ради Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана зібрані всі необхідні докази.