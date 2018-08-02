В деле Савченко-Рубана собраны все необходимые доказательства, - Луценко

ГПУ продемонстрировала СМИ оружие, которое хотели использовать Рубан и Савченко для теракта

В деле депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана собраны все необходимые доказательства. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко подчеркнул, что следствие по делу завершено.

"Я попросил вас собраться на полигоне из-за того, что сотрудники СБУ оказались не только профессиональными военными. Они доложили о попытке организации теракта и привлечения служащих сил АТО в центре Украины со стороны Савченко и ее пособника Рубана. Полигон Альфы - место где начиналась спецоперация. Следствие по делу Савченко и Рубана закончено", - сказал глава ГПУ.

По его словам, собраны все необходимые доказательства.

Кроме того, ГПУ продемонстрировала оружие, которое хотели использовать Рубан и Савченко для теракта. Луценко отметил, что на полигоне собрали представителей СМИ, чтобы продемонстрировать все оружие, которое хотели использовать подозреваемые в теракте.

"Судебный процесс уже скоро должен начаться. Мы собрались здесь, чтобы предупредить подобные действия. Савченко использовала все СМИ, чтобы дискредитировать власти Украины", - добавил генпрокурор.

Напомним, как писало РБК-Украина, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что материалы уголовного дела Савченко-Рубана сейчас передали сторонам защиты для ознакомления.

Как ранее сообщало агентство, Служба безопасности Украины проверяет причастность военнослужащих Вооруженных сил РФ к передаче оружия Владимиру Рубану и депутату ВР Надежде Савченко.

В СБУ также заявляли, что Рубан и Савченко отказываются от дачи показаний следствию. "В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию", - сообщали в ведомстве.