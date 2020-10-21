ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Суд просят признать незаконным всеукраинский опрос Зеленского

Автор: Роман Тверденко

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с просьбой признать незаконным проведение всеукраинского опроса по инициативе президента Владимира Зеленского. Суд решает вопрос об открытии административного дела.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает сайт ОАСК.

Иск подал житель Ивано-Франковской области. Он просит признать противоправным оглашение опроса 25 октября. Среди других требований в иске - обязать Зеленского воздержаться от действий, связанных с назначением и проведением этого мероприятия на избирательных участках в день местных выборов.

Ранее сообщалось, что всенародный опрос проведут за деньги партии "Слуга народа". Партия заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы.

Напомним, Зеленский решил провести в день выборов 25 октября всеукраинский опрос на избирательных участках. Украинцам предложат пять вопросов: о пожизненном заключении за коррупцию, о свободной экономической зоне на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса, о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленский