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Суд просять визнати некомпетентним чинний склад НКРЕКП

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 01:04
Суд просять визнати некомпетентним чинний склад НКРЕКП
Фото: НКРЕКП (oask.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Повноваження чотирьох із семи членів не чинні

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Чинний склад регулятора просять визнати некомпетентрим.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Позивач зазначає, що повноваження чотирьох із семи членів НКРЕКП не є чинними з 1 лютого 2020 року, що на його думку, має наслідком визначення всієї НКРЕКП такою, що не має відповідної компетенції.

"Суд просять визнати відсутність компетенції чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський підписав закон про перезапуск НКРЕКП.

Нагадаємо, президент провів кадрові зміни в НКРЕКП та призначив Олексія Магду, Валерія Тарасюка, Ольгу Бабій та Руслана Кайдаша членами регулятора.

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