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Суд продлил арест основателю Telegram Дурову

Понедельник 26 августа 2024 02:28
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Суд продлил арест основателю Telegram Дурову Фото: сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Парижский суд продлил еще на 48 часов срок содержания под стражей сооснователя Telegram Павла Дурова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Таким решением, по данням СМИ, суд увеличил срок его содержания под стражей до 96 часов. За оставшееся время Дурову должны предъявить обвинение или выпустить на свободу.

В то же время, в процессе расследования особо тяжких преступлений, во Франции могут продлить арест до 144 часов.

Задержание Дурова

Вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа французские силовики задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Следствие проводит предварительное расследование и обвиняет его в терроризме, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, продаже краденого и сексуальных преступлениях против детей.

Во Франции его также обвиняют в том, что он не модерировал сервис и не сотрудничал со следствием. Дурову может грозить до 20 лет заключения.

В то же время администрация мессенджера опровергла обвинения и подчеркнула, что компания работает в правовом поле ЕС.

О том, что известно об аресте Дурова во Франции и что будет с Telegram, - читайте в материале РБК-Украина.

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Павел Дуров
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