Суд продовжив арешт судді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

Святошинський районний суд Києва вирішив продовжити дію запобіжного заходу для судді Олексія Тандира у вигляді тримання під вартою. Він на смерть збив нацгвардійця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Запобіжний захід продовжили ще на 60 діб. Таким чином, Тандир перебуватиме під вартою щонайменше до 25 грудня. Смертельна ДТП Нагадаємо, 26 травня вночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Від отриманних травм солдат загинув на місці. Пізніше виявилося, що Тандир перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його заарештували без можливості внесення застави.