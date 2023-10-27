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Суд продлил арест судьи Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца

Киев, Пятница 27 октября 2023 18:33
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Суд продлил арест судьи Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца Фото: Алексей Тандыр, судья (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Святошинский районный суд Киева решил продлить действие меры пресечения для судьи Алексея Тандыра в виде содержания под стражей. Он насмерть сбил нацгвардейца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Меру пресечения продлили еще на 60 суток. Таким образом, Тандыр будет находиться под стражей по меньшей мере до 25 декабря.

Смертельное ДТП

Напомним, 26 мая ночью глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. От полученных травм солдат погиб на месте.

Позже обнаружилось, что Тандыр находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Его арестовали без возможности внесения залога.

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