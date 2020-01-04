Суд продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве "Сармата"

Фото: Виталий Олешко (youtube.com)

Они останутся под стражей до конца февраля

Бердянский горрайонный суд продлил меры пресечения фигурантам дела убийства ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" в виде содержания под стражей и домашнего ареста соответственно до 21 и 23 февраля 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Прокуратура отмечала риск побега обвиняемых, давления на свидетелей, укрывательстве от следствия, уничтожении вещественных доказательств. Сторона обвинения отметила, что не все свидетели допрошены судом и не все вероятные установленные следствием соучастники.

Защита обвиняемых, со своей стороны, возражала в удовлетворении ходатайства, настаивая на том, что риски необоснованные и не доказанные прокурорами. Некоторые из адвокатов просили перевести подзащитного в "Запорожский следственный изолятор".

Обвиняемые поддержали своих защитников, подчеркивая, что прокурором не представлено доказательств их причастности к инкриминируемым им преступлениям, а также отметили возможности применения к ним альтернативной меры пресечения в виде домашнего ареста.

Среди обвиняемых в организации и совершении убийства Виталия Олешко семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - предполагаемые организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиринков - вероятные исполнители.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований сообщает, что полиция могла знать о подготовке убийства ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат").

31 июля 2018 года в Бердянске неизвестный выстрелил в Алешках, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Михаила Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября 2018 года. Его подозревают в организации убийства Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".