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Суд продовжив запобіжний захід обвинуваченим у вбивстві "Сармата"

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 03:09
Суд продовжив запобіжний захід обвинуваченим у вбивстві "Сармата"
Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

Вони залишаться під вартою до кінця лютого

Бердянський міськрайонний суд продовжив запобіжні заходи фігурантам справи вбивства ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат" у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту відповідно до 21 та 23 лютого 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Прокуратура наголошувала на ризиках втечі обвинувачених, тиску на свідків, переховуванні від слідства, знищенні речових доказів. Сторона обвинувачення зазначила, що не всі свідки допитані судом та не всі ймовірні співучасники встановлені слідством.

Захист обвинувачених, зі свого боку, заперечував у задоволенні клопотання, наголошуючи на тому, що ризики необґрунтовані та не доведені прокурорами. Дехто із адвокатів просив перевезти підзахисного в "Запорізькій слідчий ізолятор".

Обвинувачені підтримали своїх захисників, наголошуючи, що прокурором не надано доказів їх причетності до інкримінованих їм злочинів, а також наголосили на можливості застосування до них альтернативного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Серед обвинувачених в організації та вчиненні вбивства Віталія Олешка семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк - ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиринков - ймовірні виконавці.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань повідомляє, що поліція могла знати про підготовку вбивства ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат").

31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в Олешка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Михайла Сигиду затримали в Бердянську 14 вересня 2018 року. Його підозрюють в організації вбивства Олешка. А 16 грудня затримали Євгенія Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство "Сармата".

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