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Суд продлил меру пресечения Мангеру

Новости » Общество    25.06.2019 - 16:25
Суд продлил меру пресечения Мангеру
Фото: Владислав Мангер (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суд продлил действие меры пресечения до 3 августа

Шевченковский райсуд Киева продлил действие меры пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган в Facebook.

Как сообщила Сарган, следственный судья удовлетворил в открытом судебном заседании ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о продлении срока действия меры пресечения Мангеру.

Отмечается, что суд продлил меру пресечения Мангеру до 3 августа 2019 года.

Суд продлил меру пресечения Мангеру

Напомним, ранее председательствующая судья Шевченковского районного суда Киева Татьяна Притула принял решение о смягчении меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Так, Мангеру позволили передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

Кроме того, в апреле следствие изменило подозрение Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения. Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет. До этого его обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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