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Суд продовжив запобіжний захід Мангеру

Новини » Суспільство    25.06.2019 - 16:25
Суд продовжив запобіжний захід Мангеру
Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд продовжив дію запобіжного заходу до 3 серпня

Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжного заходу Владиславу Мангеру, якого підозрюють в замовленні нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника генерального прокурора Лариси Сарган у Facebook.

Як повідомила Сарган, слідчий суддя задовольнив у відкритому судовому засіданні клопотання Генеральної прокуратури України щодо продовження строку дії запобіжного заходу Мангеру.

Зазначається, що суд продовжив запобіжний захід Мангеру до 3 серпня 2019 року.

Суд продовжив запобіжний захід Мангеру

Нагадаємо, раніше головуюча суддя Шевченківського районного суду Києва Тетяна Притула ухвалила рішення про пом'якшення запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк. Так, Мангеру дозволили пересуватися у межах Херсонської області без дозволу слідства.

Крім того, в квітні слідство змінило підозру Мангеру з замовного вбивства Катерини Гандзюк на замовлення побиття. Тепер мова йде про статтю 121 ч. 2 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. До цього його звинувачували в організації вбивства і умисному вбивстві, яке передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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