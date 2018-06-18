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В Шевченковском суде отрицают информацию о несвоевременном представлении материалов по Святогору

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 17:10
Фото: догханетр Святогор (facebook.com/a.svyatogor)
Фото: догханетр Святогор (facebook.com/a.svyatogor)

Материалы дела будет повторно направлено в Апелляционный суд города Киева

В Шевченковском районном суде Киева отрицают информацию о несвоевременном представлении материалов по делу о применении меры пресечения Алексею Святогору. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"...сегодня, 18 июня 2018 года ответственным лицом Шевченковского районного суда города Киева материалы указанного дела заблаговременно были доставлены в здание Апелляционного суда города Киева. Однако, проверив вышеуказанные материалы работники Апелляционного суда города Киева безосновательно отказались от принятия материалов и вернули их", - говорится в сообщении.

При этом в суде отмечают, что соответствующего акта о выявленных недостатках в формировании дела работниками Апелляционного суда города Киева составлено не было.

Материалы дела будет повторно направлено в Апелляционный суд города Киева.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Апелляционного суда сообщила, что Апелляционный суд Киева сегодня, 18 июня, отложил рассмотрение апелляционной жалобы по делу Алексея Святогора из-за того, что материалы дела не поступили в суд.

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Теги публикации: Апелляционный суд Киева, Шевченковский райсуд, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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