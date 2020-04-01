Суд продлил действие процессуальных обязанностей Бернацкой в деле "Золотого мандарина"

Фото: Наталья Бернацкая (minjust.gov.ua)

Процессуальные обязанности были продлены до 1 июня

Высший антикоррупционный суд продлил действие процессуальных обязанностей бывшему первому заместителю министра юстиции Наталье Бернацкой, которую подозревают в причастности к завладению и легализации более 54 млн гривен государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что процессуальные обязанности были продлены до 1 июня текущего года.

"Суд согласился с доводами прокурора САП и продлил до 1 июня 2020 года процессуальные обязанности, определенные при внесении залога", - говорится в сообщении.

В частности, Бернацкая должна прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться за пределы места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины; носить электронное средство контроля.

Напомним, в январе детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении шести фигурантам дела "Золотого мандарина", среди которых есть и Бернацкая. По данным следствия, действия подозреваемых нанесли государственному бюджету ущерб на более чем 54 млн гривен.