Бернацкая внесла залог по делу "Золотого мандарина"

Фото: Наталья Бернацкая (minjust.gov.ua)

Бернацкая внесла залог в размере 7 млн гривен

Бывшая замминистра юстиции Наталья Бернацкая внесла 7 млн гривен залога по так называемому делу "Золотого мандарина". Об этом РБК-Украина сообщил ее адвокат Евгений Солодко.

По его словам, залог в размере 7 млн гривен уже внесен.

"Залог внесен. Это соответствует действительности", - отметил Солодко.

Отметим, на этой неделе Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде залога в размере 7 млн гривен. Также на Бернацкую возложили обязанности прибывать к следователю или прокурору по первому вызову, уведомлять о смене места жительства и сдать заграничный паспорт.

Напомним, в январе детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении шести фигурантам дела "Золотого мандарина", среди которых есть и Бернацкая. По данным следствия, действия подозреваемых нанесли государственному бюджету ущерб на более чем 54 млн гривен.

По еще одному фигуранту - бывшему постоянному представителю президента Украины в Автономной Республике Крым Борису Бабину - Высший антикоррупционный суд отказался от избрания меры пресечения.