Суд продовжив дію процесуальних обов'язків Бернацької у справі "Золотого мандарина"

Фото: Наталія Бернацька (minjust.gov.ua)

Процесуальні обов'язки були продовжені до 1 червня

Вищий антикорупційний суд продовжив дію процесуальних обов'язків колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталі Бернацької, яку підозрюють у причетності до заволодіння та легалізації понад 54 млн гривень державних коштів. Про це повідомляє прес-служба САП.

Наголошується, що процесуальні обов'язки були продовжені до 1 червня поточного року.

"Суд погодився з доводами прокурора САП і продовжив до 1 червня 2020 року процесуальні обов'язки, визначені при внесенні застави", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Бернацька повинна прибувати до детективу, прокурору, слідчому судді, в суд по кожній вимозі; не відлучатися за межі місця проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі; здати на зберігання в Державну міграційну службу України свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю

Нагадаємо, в січні детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру шести фігурантам справи "Золотого мандарина", серед яких є і Бернацька. За даними слідства, дії підозрюваних завдали державному бюджету збитків на понад 54 млн гривень.