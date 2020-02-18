Апелляционный суд оставил Пашинского под домашним арестом

Во вторник, 18 февраля, Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего народного депутата Украины Сергея Пашинского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 28 января 2020 года, которым было удовлетворено ходатайство прокуратуры. Решением судей Пашинскому продлили срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 марта 2020 года.

Кроме того, по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения.

Напомним, 7 октября прошлого года Печерский районный суд Киева взял под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского. В конце ноября Печерский райсуд продлили арест бывшему нардепу на 60 дней.

Ранее, 4 октября, Государственное бюро расследований сообщило Пашинскому о подозрении. Бывшему нардепу квалифицируют умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения. Инцидент произошел 31 декабря 2016 года.