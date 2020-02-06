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Суд продлил арест фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество     06.02.2020 - 21:03
Суд продлил арест фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Суд продлил арест фигурантам второй бахчисарайской дела на три месяца

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону Российской Федерафії продлил арест фигурантов второй бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир" на три месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Таким образом Сейран Салиев, Марлен Асанов, Эрнест Аметов, Эдем Смаїлов, Сервер Мустафаев, Мемет Билялов Тимур Ибрагимов и Сервер Зекірьяєв останутся в СИЗО до 13 мая.

"Прокурор сослался на то, что оснований для изменения меры пресечения нет. Также он указал на то, что наши подзащитные могут влиять на свидетелей, скрываться от суда, или тем или иным образом препятствовать правосудию. Это по сути формальное цитирование положений УПК, однако наряду с этим закон требует, чтобы эти положения были подтверждены реальными фактическими обстоятельствами. Никаких примеров прокурор не приводит, он себя не утруждает этим, поскольку этого достаточно для суда, чтобы удовлетворить его ходатайство", - заявил адвокат Назим Шейхмамбетов.

Напомним, 15 ноября в Российской Федерации начался суд над 8 фигурантами бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир". Сегодня российский Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение дела в отношении 8 жителей оккупированного Бахчисарая, активистов общественного движения "Крымская солидарность".

Кроме того, так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма отклонил апелляции адвокатов двух фигурантов второго симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" Резы Ізетова и Алима Каримова. Они будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2020 года.

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