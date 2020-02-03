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"Суд в Крыму продлил арест фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество     03.02.2020 - 21:41
"Суд в Крыму продлил арест фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Адвокат Айдер Азаматов назвал продление ареста необоснованным

В оккупированном Крыму так называемый Киевский районный суд города Симферополя продлил на три месяца арест всем фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" с алуштинской группы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность" в Facebook.

Как отмечается, суд продлил меру пресечения всем подсудимым до 5 мая 2020 года.

Адвокат Айдер Азаматов, который выступил в суде, комментируя ходатайство следствия о продлении ареста, заявил, что оно является необоснованным и ничем не мотивированное.

Фигурант "алуштинской группы" Эльдар Кантемир, обращаясь к "судье" Денису Диденко и следователю Виталию Власову, заявил, что именно они, а не фигуранты "дела", подпадают под определение террористов".

"Попадаем не мы, а вот, в частности, эти люди, которые занимаются тем, что возбуждают против нас уголовные дела с невероятными сроками, которые пытаются запугать и устрашить нас, для того чтобы мы молчали и не выражали свою гражданскую позицию. Возникает вопрос: кто на самом деле является террористом? Кто на нашем месте должен быть? Мы или же вот эти двое?", - сказал Кантемир.

К зданию Киевского районного "суда" приехали около 60 человек, 16 из них позволили пройти на заседание.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что российские тюремщики манипулируют информацией о состоянии здоровья'я фигуранта второй симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" Джеміля Гафарова. Результаты медицинского обследования Гафарова было сфабриковано.

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