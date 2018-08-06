Суд продлил арест экс-нардепа Шепелева еще на два месяца

Суд принял такое решение 5 августа

Суд продлил срок содержания под стражей бывшему народному депутату Александру Шепелеву еще на два месяца. Об этом сегодня РБК-Украина сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, решение суда о продлении меры пресечения было вынесено 5 августа.

"Срок содержания под стражей продлен на два месяца", - сказал Лысенко, добавив, что против бывшего нардепа расследуется ряд уголовных производств, которые рассматривались в Печерском и Шевченковском суде.

Напомним, как писало РБК-Украина, в июне Печерский райсуд города Киева продлил меру пресечения бывшему депутату Верховной рады Александру Шепелеву на два месяца.

8 февраля экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ после того, как он бежал из РФ, которая объявила его в международный розыск. Печерский районный суд Киева избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 8 апреля 2018 года.

Также агентство сообщало, что Соломенский районный суд Киева отменил постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии уголовного производства по факту возможного получения главой ГПУ Юрием Луценко взятки от экс-нардепа Шепелева.