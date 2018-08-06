Суд продовжив арешт екс-нардепа Шепелєва ще на два місяці

Суд прийняв таке рішення 5 серпня

Суд продовжив термін утримання під вартою колишньому народному депутату Олександру Шепелеву ще на два місяці. Про це сьогодні РБК-Україна повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

За його словами, рішення суду про продовження запобіжного заходу було винесено 5 серпня.

"Термін утримання під вартою продовжений на два місяці", - сказав Лисенко, додавши, що проти колишнього нардепа розслідується ряд кримінальних проваджень, які розглядалися в Печерському і Шевченківському суді.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у червні Печерський райсуд міста Києва продовжив запобіжний захід колишньому депутату Верховної ради Олександру Шепелеву на два місяці.

8 лютого екс-нардепа Шепелєва затримали співробітники СБУ після того, як він втік з РФ, яка оголосила його в міжнародний розшук. Печерський районний суд Києва обрав Шепелеву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці, до 8 квітня 2018 року.

Також агентство повідомляло, що Солом'янський районний суд Києва скасував постанову детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про закриття кримінального провадження за фактом можливого отримання главою ГПУ Юрієм Луценком хабара від екс-нардепа Шепелєва.