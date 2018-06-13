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Суд продлил срок содержания Шепелева под стражей на 2 месяца

НовостиПолитика    13.06.2018 - 16:49
Фото: Александр Шепелев (РБК-Украина)
Фото: Александр Шепелев (РБК-Украина)

Решение принял Печерский районный суд города Киева

Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения бывшему депутату Верховной рады Александру Шепелеву на два месяца. Об сообщил этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Есть решение Печерского суда, которым продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сообщил Лысенко.

Напомним, 8 февраля экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ после того, как он бежал из РФ, которая объявила его в международный розыск. Печерский районный суд Киева избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 8 апреля 2018 года.

Судебное заседание длилось более 10 часов в закрытом режиме, у прессы был доступ в зал суда только в начале. В ходе судебного заседания сторона защиты Шепелева заявляла просьбу об отводе прокуроров, но суд ее отклонил. После этого сторона обвинения подала ходатайство о закрытом режиме слушания, которое суд поддержал.

Во время заседания подозреваемый сообщил, что его "били при задержании" и написал соответствующее заявление. В СБУ в свою очередь сообщили, что открыли уголовное производство по факту избиения.

Впоследствии суд продлил срок содержания Шепелева под стражей на 2 месяца.

 

Дело Шепелева: экс-нардеп не смог обжаловать свой арест Шепелева оставили под стражей на 2 месяца
Теги публикации: Александр Шепелев, депутаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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