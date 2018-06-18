Суд возобновил дело о получении Луценко взятки от экс-нардепа Шепелева

Шепелев якобы дал взятку Луценко, когда тот был на посту главы МВД

Соломенский районный суд Киева отменил постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии уголовного производства относительно возможного получения Юрием Луценко взятки от экс-нардепа Александра Шепелева. Об этом сообщает "Судовый репортер".

Ссылаясь на реестр судебных решений, издание отмечает, что 7 июня 2018 года суд назначил на 14 июня в режиме видеоконференции рассмотрение жалобы, которую подал адвокат Шепелева - Александр Косенок. Жалобу рассматривал судья Максим Вишняк. Разбирательство закончилось отменой постановления детектива, но полного текста решения в реестре еще нет.

Отмечается, что уголовное производство относительно возможного получения Юрием Луценко взятки от Шепелева было зарегистрировано НАБУ 23 марта 2017 года после поступления заявления от экс-нардепа. Уже 30 июня 2017 года дело было закрыто детективом НАБУ.

Как было указано в заявлении Шепелева, в 2006 году министр внутренних дел Юрий Луценко с целью получения от него взятки инициировал его проверку на предмет наличия двойного гражданства, а именно украинского и канадского. К указанной противоправной деятельности Луценко якобы привлек руководителя ГУ ДКР МВД Украины генерала милиции Василия Паскала.

И в дальнейшем путем вымогательства лично получил в своем кабинете от Шепелева взятку в размере 150 тыс долларов. Зато Шепелеву должно гарантироваться прекращения дальнейших проверок и прекращение лишения гражданства через суд. Также экс-нардепу должны быть переданы все имеющиеся материалы проверки, которые хранились в бюро Интерпола в Украине.

Напомним, 13 июня 2018 года Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему депутату Верховной рады Александру Шепелеву на два месяца.

Как писало РБК-Украина, 8 февраля экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ после того, как он бежал из РФ, которая объявила его в международный розыск. В РФ его подозревают в покушении на дачу взятки должностному лицу.

После объявления в розыск Шепелев прибыл в Украину и якобы находился дома у бывшего нардепа от "Блока Юлии Тимошенко" Гарегина Арутюнова.

Отметим, Шепелев в Украине обвиняется в ряде уголовных дел, в частности, в хищении средств национализированного банка "Родовид" и нескольких покушениях на убийство. После окончания депутатских полномочий он был объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Позже был задержан Интерполом в Будапеште (Венгрия) и выданный в Украину. В Киеве Шепелев сбежал из-под стражи и выехал на территорию России.

Там он, в частности, выступал с видеообращениями, в которых обвинял в незаконных действиях секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова и генерального прокурора Юрия Луценко.