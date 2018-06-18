Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Суд возобновил дело о получении Луценко взятки от экс-нардепа Шепелева

НовостиПолитика    18.06.2018 - 13:14
Фото: Александр Шепелев (РБК-Украина)
Фото: Александр Шепелев (РБК-Украина)

Шепелев якобы дал взятку Луценко, когда тот был на посту главы МВД

Соломенский районный суд Киева отменил постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии уголовного производства относительно возможного получения Юрием Луценко взятки от экс-нардепа Александра Шепелева. Об этом сообщает "Судовый репортер".

Ссылаясь на реестр судебных решений, издание отмечает, что 7 июня 2018 года суд назначил на 14 июня в режиме видеоконференции рассмотрение жалобы, которую подал адвокат Шепелева - Александр Косенок. Жалобу рассматривал судья Максим Вишняк. Разбирательство закончилось отменой постановления детектива, но полного текста решения в реестре еще нет.

Отмечается, что уголовное производство относительно возможного получения Юрием Луценко взятки от Шепелева было зарегистрировано НАБУ 23 марта 2017 года после поступления заявления от экс-нардепа. Уже 30 июня 2017 года дело было закрыто детективом НАБУ.

Как было указано в заявлении Шепелева, в 2006 году министр внутренних дел Юрий Луценко с целью получения от него взятки инициировал его проверку на предмет наличия двойного гражданства, а именно украинского и канадского. К указанной противоправной деятельности Луценко якобы привлек руководителя ГУ ДКР МВД Украины генерала милиции Василия Паскала.

И в дальнейшем путем вымогательства лично получил в своем кабинете от Шепелева взятку в размере 150 тыс долларов. Зато Шепелеву должно гарантироваться прекращения дальнейших проверок и прекращение лишения гражданства через суд. Также экс-нардепу должны быть переданы все имеющиеся материалы проверки, которые хранились в бюро Интерпола в Украине.

Напомним, 13 июня 2018 года Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему депутату Верховной рады Александру Шепелеву на два месяца.

Как писало РБК-Украина8 февраля экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ после того, как он бежал из РФ, которая объявила его в международный розыск. В РФ его подозревают в покушении на дачу взятки должностному лицу.

После объявления в розыск Шепелев прибыл в Украину и якобы находился дома у бывшего нардепа от "Блока Юлии Тимошенко" Гарегина Арутюнова.

Отметим, Шепелев в Украине обвиняется в ряде уголовных дел, в частности, в хищении средств национализированного банка "Родовид" и нескольких покушениях на убийство. После окончания депутатских полномочий он был объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Позже был задержан Интерполом в Будапеште (Венгрия) и выданный в Украину. В Киеве Шепелев сбежал из-под стражи и выехал на территорию России.

Там он, в частности, выступал с видеообращениями, в которых обвинял в незаконных действиях секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова и генерального прокурора Юрия Луценко.

Дело Шепелева: экс-нардеп не смог обжаловать свой арест Махинации и убийства: кто такой Александр Шепелев и в чем его подозревают
Теги публикации: Александр Шепелев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь