Суд продлил арест Ефремова до 22 июня

Старобельский районный суд Луганской области продлил содержание под стражей Александру Ефремову еще на 2 месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Генерального прокурора в Facebook.

По ее словам, бывшему руководителю фракции Партия регионов Александру Ефремову продлили меру пресечения до 22 июня 2019 года включительно.

Отметим, что это уже 16-тый раз, когда суд продлил на два месяца пребывание под стражей депутата нескольких созывов Александра Ефремова.

Напомним, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области, а также сепаратизме.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура завершила расследование по делу о государственной измене пяти сообщников бывшего руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Отметим, что Александр Ефремов назвал военные действия в зоне проведения АТО "гражданской войной".

"Когда в гражданской войне... Я вам объясняю, мое дело, бумага (обвинительный акт - ред.) писала прокуратура. Если вы и дальше будете сталкивать людей лбами, это никогда не закончится", - сказал Ефремов.