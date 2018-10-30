Прокуратура завершила расследование по делу о госизмене 5 сообщников Ефремова

Фото: Александр Ефремов (РБК-Украина, Виталий Носач)

Материалы досудебного расследования 29 октября предоставили стороне защиты для ознакомления

Прокуратура завершила расследование по уголовному делу о государственной измене пяти сообщников бывшего руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган.

В частности, 29 октября стороне защиты на основании ст. 290 УПК Украины открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины VII созыва Горохова С.А., председателя Луганского областного совета Голенко В.Н., его первого заместителя Харина Е.М., Луганского городского головы Кравченко С.И. и его первого заместителя Пилавова М.В., по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сообщники экс-главы фракции ПР подозреваются в совершении в 2014 году на территории Луганской области ряда уголовных преступлений, в частности:

совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);

государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины);

организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов госвласти - Управление Службы безопасности Украины в Луганской области, с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

"29.10.2018 стороне защиты на основании ст. 290 УПК Украины открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. После завершения ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт в указанном уголовном производстве будет направлено в суд", - добавила Сарган.

Напомним, Старобельский райсуд Луганской области 5 октября продлил арест бывшему руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову до 3 декабря.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае Старобельский райсуд провел заседание по делу Ефремова, на котором были рассмотрены документы, представленные стороной обвинения.