Суд продовжив арешт Єфремова до 22 червня

Старобільський районний суд Луганської області продовжив утримання під вартою Олександру Єфремову ще на 2 місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Генерального прокурора у Facebook.

За її словами, колишньому керівнику фракції Партія регіонів Олександру Єфремову продовжили запобіжний захід до 22 червня 2019 року включно.

Зазначимо, що це вже 16-тий раз, коли суд продовжив на два місяці перебування під вартою депутату кількох скликань Олександра Єфремова.

Нагадаємо, Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації, в пособництві при захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області, а також сепаратизмі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прокуратура завершила розслідування по справі про державну зраду п'яти спільників колишнього керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Зазначимо, що Олександр Єфремов назвав військові дії в зоні проведення АТО "громадянською війною".

"Коли у громадянській війні... Я вам пояснюю, моя справа, папір (обвинувальний акт - ред.) писала прокуратура. Якщо ви і далі будете зіштовхувати людей лобами, це ніколи не закінчиться", - сказав Єфремов.