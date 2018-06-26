Суд продлил арест бразильскому боевику "ДНР" Лусварги

Суд продлил срок содержания под стражей бразильцу Лусварги до 24 августа

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил срок содержания под стражей бразильцу Рафаэлю Лусварги, воевавшему на стороне боевиков так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР"), до 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"26 июня 2018 года в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области состоялось судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Рафаэля Маркуса Лусварги по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины "участие в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях...". По ходатайству прокурора обвиняемому постановлением суда было продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а именно до 24 августа 2018 года, 21:00", - говорится в сообщении суда.

Отметим, что следующее судебное заседание в этом уголовном производстве назначено на 21 августа, 13:00.

Напомним, 7 мая бразильского боевика Лусварги взяли под стражу. 4 мая праворадикалы из организации С14 задержали бразильца в Киеве и привели в СБУ. Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе подразделения "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области. Кроме того, он вербовал иностранцев в состав незаконных вооруженных формирований, а также корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.

Как известно, в январе 2017 года суд приговорил его к 13 годам тюрьмы. На суде Лусварги полностью признал вину и заявил, что раскаивается. Позже апелляционный суд отменил приговор.