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Суд продовжив арешт бразильському бойовику "ДНР" Лусваргі

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 19:07
Фото: Рафаель Лусварги (facebook.com-oleksandr.vorobyey)
Фото: Рафаель Лусварги (facebook.com-oleksandr.vorobyey)

Суд продовжив термін утримання під вартою бразильцеві Лусваргі до 24 серпня

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив термін утримання під вартою бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР"), до 24 серпня. Про це повідомляє прес-служба суду.

"26 червня 2018 року у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області відбулося судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Рафаеля Маркуса Лусваргі за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України «участь у незаконних збройних формуваннях та терористичних організаціях»... За клопотанням прокурора обвинуваченому ухвалою суду було продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а саме до 24 серпня 2018 року, 21-00 год", - йдеться в повідомленні суду.

Відзначимо, що наступне судове засідання у цьому кримінальному провадженні призначено на 21 серпня, 13:00.

Нагадаємо, 7 травня бразильського бойовика Лусваргі взяли під варту. 4 травня праворадикали з організації С14 затримали бразильця в Києві і привели в СБУ. Лусваргі з вересня 2014 року по травень 2015 року перебував у складі підрозділу "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керуючого ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь в бойових діях в Донецькій області. Крім того, він вербував іноземців до складу незаконних збройних формувань, а також коригував артилерійський вогонь по українських позиціях.

Зазначимо, що в січні 2017 року суд засудив його до 13 років в'язниці. На суді Лусваргі повністю визнав провину і заявив, що розкаюється. Пізніше апеляційний суд скасував вирок.

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Теги публікації: Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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