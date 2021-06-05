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Суд признал законным избрание Вирастюка нардепом

Автор: РБК-Украина

Большая палата Верховного суда признала законным избрание Василия Вирастюка народным депутатом. В частности, Палата ВС отменила решение от 23 мая, в котором говорилось о признании противоправными действий Центральной избирательной комиссии по установлению результатов довыборов в Раду на 87-м округе.

Об этом речь идет в заявлении на странице ЦИК в Facebook.

"Действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе 87 правомерны, - решение суда. Большая Палата Верховного суда отменила решение Верховного суда от 23 мая", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦИК, Большая палата Верховного суда подтвердила правомерность действий и решений ЦИК. При этом суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОВО №87 (и пункты 1-2 постановления Комиссии от 19 мая 2021).

Напомним, в апреле ЦИК уже признавал Вирастюка победителем на довыборах в Раду по 87 округу. Однако этот протокол впоследствии отменил Верховный суд, признав действия комиссии противоправными.

19 мая ЦИК после судебной тяжбы составил новый протокол о результатах выборов народного депутата в округе № 87 и признал Вирастюка нардепом, но 21 мая кандидат Александр Шевченко обжаловал протокол в Верховном суде.

Как писало РБК-Украина, 23 мая Верховный Суд частично удовлетворил иск Шевченко, в частности, отменил протокол ЦИК от 19 мая.

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Новости Украины Василий ВирастюкЦентральная избирательная комиссияВерховный судДовыборы в Раду