Суд признал незаконными действия "Нафтогаз-Тепло" во Львовской области

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)

Речь идет об управлении двумя арестованными ТЭЦ

Окружной административный суд Киева признал назначение управляющим компании "Нафтогаз-Тепло" незаконным. Речь идет об управлении двумя арестованными ТЭЦ во Львовской области.

Об этом говорится в решении суда, копию которого опубликовал "Апостроф".

Согласно решению суда, судья удовлетворил ходатайство о признании назначения дочерней компании НАК "Нафтогаз" управляющим незаконным, в связи с тем, что назначение происходило вне конкурса и фактически противоречило закону об АРМА.

По словам директора компании "Энергия-Новояворовск" Андрея Гнатуша, из-за того "Нафтогаз-Тепло" не имеет права собственности на эти активы, поэтому в "Нафтогазе" и инициировали продажу этих активов через СЕТАМ.

Впрочем, инициировать продажу через СЕТАМ двух ТЭЦ можно только после решения суда о конфискации, которая в соответствии с требованиями ч.9 ст.100 УПК Украины принимается судом при принятии судебного решения, которым заканчивается уголовное производство.

Сейчас судом не окончено рассмотрение уголовного производства, что делает невозможным принятие данного решения.