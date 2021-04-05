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Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках Прикарпатья, - Шевченко

Новина українською → Понедельник 05 апреля 2021 00:38
Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках Прикарпатья, - Шевченко Фото: избирательные бюллетени (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным. Довыборы в Верховную раду на Прикарпатье состоялись в пятницу, 2 апреля.

Об этом кандидат Александр Шевченко заявил в Facebook.

На 5 апреля запланировано слушание еще 2 дел по иску Шевченко.

"Суд признал решение о пересчете бюллетеней УИК 260028 (с. Монастырчаны) Незаконным! Окружная избирательная комиссия не имела права брать на перерасчет этот участок без соответствующих на это оснований!", - написал он.

Шевченко отметил, что это первое положительное решение в его пользу.

Позже кандидат сообщил, что суд принял решение о незаконности пересчета голосов на еще одном участке - №260012 (с. Горохолин Лес).

"Окружная избирательная комиссия не имела права отправлять на перерасчет этот участок только по причине отсутствия на пакете с избирательной документацией названия вида выборов", - отметил Шевченко.

До полудня 4 апреля суды рассмотрели восемь дел по искам Шевченко об отмене решения о повторном подсчете голосов. В шести исках суд ему отказал, в двух кандидат сам отказался от заявленных требований.

Напомним, на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк (31,25%, 15 076 голосов), Александр Шевченко от партии "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосов).

По словам председателя партии "Слуги народа" Александра Корниенко, оппоненты Вирастюка использовали грязные технологии. В частности, скупку голосов, карусели, махинации с избирательными списками.

"ОПОРА" после событий на 87 округе призвала Верховную раду усовершенствовать избирательное законодательство

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