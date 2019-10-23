Суд признал невиновными двух спонсоров кампании Трампа

Федеральный суд признал невииними в финансовых преступлениях двух спонсоров предвыборной кампании президента США Дональда Трампа - Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что Парнас и Фруман имеют тесные связи с персональным юристом Трампа Руди Джулиани и помогали развернуть коррупционные обвинения против соперника Трампа - Джо Байдена.

Двое других подозреваемых в махинациях при финансировании кампании Дональда Трампа - украинец Андрей Кукушкин и американец Дэвид Коррейя - были оправданы на прошлой неделе.

Напомним, Фрумана и Парнаса арестовали в США 9 октября. Сначала их подозревали в нарушении правил финансирования избирательных кампаний Трампа.

Федеральные прокуроры обвинили Парнаса и Фрумана в том, что они использовали подставную компанию для пожертвования 325 тыс. долларов в пользу комитета президента США Дональда Трампа, и сбора денег для бывшего конгрессмена из Техаса Пита Сешнса в рамках попытки заставить Трампа устранить посла США в Украине Мари Йованович. Кроме этого прокуроры изучали взаимодействие Джулиани с Парнасом и Фруманом.