Суд призначив заставу в 12 мільйонів гривень одному з фігурантів справи про аеропорт Одеси

За даними САП, 16 жовтня 2023 року слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса".

На засіданні суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 мільйонів 78 тисяч гривень.

Окрім цього на особу покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;

не відлучатися з м. Київ без дозволу детектива , прокурора чи суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Справа про заволодіння майном аеропорту "Одеса"

РБК-Україна повідомляло, що нещодавно правоохоронці оголосили про підозру колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його екс-заступнику, бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу, а також директору ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" Олексію Кочанову.

За даними слідства, у 2011 році вони зареєстрували спеціальне ТОВ для того, аби приватизували майновий комплекс аеропорту вартістю 118 млн гривень.

Через діяльність підозрюваних Одеса втратила контроль над аеропортом та не отримувала прибутку від його діяльності. Тоді місцевий бюджет зазнав збитків на суму понад 2,5 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.