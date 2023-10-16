Суд назначил залог в 12 миллионов гривен одному из фигурантов дела об аэропорте Одессы

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила, что одному из бывших руководителей общества избрана мера пресечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал САП.
По данным САП, 16 октября 2023 года следователь судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом КП "Международный аэропорт "Одесса".
На заседании суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 12 миллионов 78 тысяч гривен.
Кроме этого на личность возложены следующие процессуальные обязанности:
РБК-Украина сообщало, что недавно правоохранители объявили о подозрении бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву, его экс-заместителю, бизнесменам Борису Кауфману и Алексу Боруховичу, а также директору ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" Алексею Кочанову.
По данным следствия, в 2011 году они зарегистрировали специальное ООО для того, чтобы приватизировали имущественный комплекс аэропорта стоимостью 118 млн. гривен.
Из-за деятельности подозреваемых Одесса потеряла контроль над аэропортом и не получала прибыли от его деятельности. Тогда местный бюджет понес убытки на сумму более 2,5 млрд гривен.
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