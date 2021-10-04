Суд приостановил процедуру выдачи Пучдемона Испании

Апелляционный суд в итальянском городе Сассари (Сардиния) приостановил процедуру выдачи бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона Испании. Решение будет о его экстрадиции будет после вердикта суда ЕС об иммунитете политика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter каталонского политика.
"Сардинское правосудие приостановило процедуру экстрадиции", - сообщил Пучдемон.
Как уточняет агентство Republica со ссылкой на адвоката политика, решение о приостановке выдачи Пучдемона испанским властям принято до прояснения его права на неприкосновенность как депутата ЕС. Его иммунитет должен подтвердить европейский суд.
Напомним, Пучдемона задержали 24 сентября в аэропорту города Альгеро на Сардинии.
Отметим, в этот же день итальянские власти освободили политика из-под стражи с обязательством оставаться в стране до рассмотрения судом ордера на его арест и экстрадицию.