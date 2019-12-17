Суд принял к рассмотрению иск Кличко против Гончарука

Окружной административный суд Киева (ОАСК) перешел к рассмотрению по существу иска мэра Виталия Кличко против Кабинета министром и главы правительства Алексея Гончарука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОАСК.

Сообщается, что сегодня суд завершил подготовительное производство по иску Кличко, принял решение перейти к рассмотрению дела по существу и назначил судебное заседание на 29 января 2020 года.

Отметим, Кличко просит суд признать противоправными действия Кабмина, который подал президенту представление о его увольнении с должности главы КГГА. Также мэр просит отменить предложение Гончарука об увольнении.

Напомним, ранее советник Кличко Максим Бахматов заявил, что противостояние между Офисом президента Владимира Зеленского и киевским мэром завершено.

До этого НАБУ завело дело на Кличко по требованию Высшего антикоррупционного суда. Дело касается возможного хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. Кличко якобы использовал бюджетные средства в завышенных размерах. Деньги перечислялись компании, которая выиграла тендер на реконструкцию путепровода.