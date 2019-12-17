Суд прийняв до розгляду позов Кличка проти Гончарука

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) перейшов до розгляду по суті позову мера Віталія Кличка проти Кабінету міністром і голови уряду Олексія Гончарука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОАСК.

Повідомляється, що сьогодні суд завершив підготовче провадження за позовом Кличка, прийняв рішення перейти до розгляду справи по суті і призначив судове засідання на 29 січня 2020 року.

Зазначимо, Кличко просить суд визнати протиправними дії Кабміну, який подав президенту подання про його звільнення з посади голови КМДА. Також мер просить скасувати пропозицію Гончарука про звільнення.

Нагадаємо, раніше радник Кличка Максим Бахматов заявив, що протистояння між Офісом президента Володимира Зеленського і київським мером завершено.

До цього НАБУ завело справу на Кличка на вимогу Вищого антикорупційного суду. Справа стосується можливого розкрадання коштів при реконструкції Шулявського мосту в Києві. Кличко нібито використовував бюджетні кошти у завищених розмірах. Гроші перераховувалися компанії, яка виграла тендер на реконструкцію шляхопроводу.