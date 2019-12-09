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Мотострелка "ДНР" приговорили к 8,5 годам тюрьмы

Новости » Общество     09.12.2019 - 17:53
Мотострелка "ДНР" приговорили к 8,5 годам тюрьмы
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Мужчина входил в состав "народной милиции ДНР" в Донецке

Красноармейский горрайонный суд приговорил к 8,5 годам тюремного заключения жителя Донецка за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УКУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что мужчина в мае 2018 года, действуя из собственных идеологических и корыстных соображений, добровольно вступил в 100-ю отдельную мотострелковую бригаду 1-го армейского корпуса так называемой "народной милиции "ДНР", которая дислоцировалась в Кировском районе Донецка.

Во время пребывания на должности старшего стрелка злоумышленник получил позывной "Сват" и, будучи обеспеченным камуфляжной форме с опознавательными знаками незаконного военизированного подразделения, огнестрельным оружием, боевыми припасами к ней и зарплатой в российских рублях, обеспечивал огневую поддержку боевикам в вооруженном сопротивлении военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой области

Преступные действия мотострелка прекращены в апреле 2019 года в связи с его задержанием военнослужащими ВСУ вблизи Невельского Ясиноватского района.

Напомним, в Донецкой области прокуратура передала в суд дело в отношении боевика так называемых "ДНР" и "ЛНР", которого в августе задержали на подконтрольной Украине территории.

РБК-Украина писало, что суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы "министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР".

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