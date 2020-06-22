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Суд приговорил к двум годам тюрьмы лидера "ОУН" Коханивского

Новости » Общество     22.06.2020 - 12:40
Суд приговорил к двум годам тюрьмы лидера "ОУН" Коханивского
Фото: Николай Коханивский (facebook.com)

Ему назначили два года заключения, с отсрочкой исполнения на год как "условный срок"

Шевченковский районный суд Киева объявил приговор лидеру добровольческого движения "ОУН" Николаю Коханивскому. Его приговорили к двум годам тюрьмы.

Об этом сообщает hromadske.

Ему назначили два года заключения, с отсрочкой исполнения на год как "условный срок".

Напомним, в октябре 2017 года в Киеве возле станции метро "Академгородок" задержали Кохановского из-за стрельбы и столкновений с Русланом Качмалою.

Тогда Святошинский районный суд избрал для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отметим, тогда под зданием суда происходили столкновения.

После этого полиция объявила подозрения шести активным участникам событий под Святошинским районным судом в Киеве.

Ранее РБК-Украина также писало, что главное следственное управление Следственного комитета России открыло уголовное производство в отношении гражданина Украины Николая Кохановского, который возглавляет Добровольческое движение "Организации украинских националистов".

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Николай КоханивскийСуд
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