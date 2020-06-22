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Суд засудив до двох років тюрми лідера "ОУН" Коханівського

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 12:40
Суд засудив до двох років тюрми лідера "ОУН" Коханівського
Фото: Микола Коханівський (facebook.com)

Йому призначили два роки ув’язнення, з відстрочкою виконання на рік як "умовний строк"

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок лідеру добровольчого руху "ОУН" Миколі Коханівському. Його засудили до двох років тюрьми.

Про це повідомляє hromadske.

Йому призначили два роки ув’язнення, з відстрочкою виконання на рік як "умовний строк".

Нагадаємо, у жовтні 2017 року в Києві біля станції метро "Академмістечко" затримали Коханівського через стрілянину й сутички з Русланом Качмалою.

Тоді Святошинський районний суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відзначимо, тоді під будівлею суду відбувалися зіткнення.

Після цього поліція оголосила підозри шести активним учасникам подій під Святошинським районним судом в Києві.

Раніше РБК-Україна також писало, що головне слідче управління Слідчого комітету Росії відкрило кримінальне провадження стосовно громадянина України Миколи Коханівського, який очолює Добровольчий рух "Організації українських націоналістів".

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Микола КоханівськийСуд
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