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В России завели дело на лидера "ОУН" Коханивского

Новости » Политика    18.07.2019 - 10:36
В России завели дело на лидера "ОУН" Коханивского
Фото: Николай Коханивский (facebook com)

РФ обвиняет его в публичных призывах к "осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета"

Главное следственное управление Следственного комитета России открыло уголовное производство в отношении гражданина Украины Николая Коханивского, который возглавляет Добровольческое движение "Организации украинских националистов". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт российского Следственного комитета.

РФ обвиняет его в публичных призывах к "осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По данным СК РФ, 18 февраля 2018 года участники ОУН и других украинских националистических организаций "под руководством Николая Коханивского напали на здание Российского центра науки и культуры, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, двери, нанесли большой материальный ущерб, нарушили режим работы российского учреждения".

Кроме того, в СК ПФ заявляют, что по этому делу "в адрес компетентных органов Украины были направлены запросы о правовой помощи для подробного установления всех обстоятельств происшествия, однако помощь российскому следствию не предоставляется". Там считают это доказательством того, что киевская власть "покровительствует агрессивно настроенным украинским националистическим группировкам".

Напомним, ранее Главное управлением Следственного комитета Российской Федерации открыло уголовное дело в отношении старшего следователя Службы безопасности Украины в Одесской области Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Романа Мрочко.

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