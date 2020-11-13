ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Суд у Празі скасував масковий режим на вулиці і в магазинах

Прага, П'ятниця 13 листопада 2020 15:30
Суд у Празі скасував масковий режим на вулиці і в магазинах
Фото: у Празі скасували масковий режим (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Міський суд Праги скасував обов'язковий масковий режим на вулиці і в магазинах. Ці заходи були запроваджені розпорядженням Міністерства охорони здоров'я Чехії з 21 жовтня.

Про це повідомила прес-секретар суду Маркета Пучі, передає місцевий портал novinky.cz.

За її словами, рішенню міністерства не вистачає конкретних, зрозумілих і обгрунтованих міркувань, на підставі яких суд міг би розглянути питання про необхідність масочного режиму. При цьому у рішенні йдеться, що суд не називає ці заходи необов'язковими.

"Описані недоліки заважають суду належним чином оцінювати приватні заперечення, ставлячи під сумнів відповідність прийнятого рішення", - йдеться у рішенні.

Суд встановив, що міністерство не пояснило посилення масочного режиму. Зазначимо, раніше у Чехії зобов'язали носити маски на відкритій території та в автомобілях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чехія віднесла Україну до країн "червоної зони". Українці по прибуттю до країни мають заповнити форму прибуття, здати ПЛР-тест або пройти карантин.

Крім того, для боротьби з пандемією Чехія запровадила комендантську годину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Чехиямаска

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся