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Чехия ввела комендантский час

Чехия, Вторник 27 октября 2020 08:32
Чехия ввела комендантский час
Фото: Роман Примула (profimedia cz)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Чехии приняло решение об ужесточении карантина из-за пандемии коронавируса. С 28 октября в стране на неделю будет введен комендантский час.

Об этом сообщают Novinky.

По словам министра здравоохранения Чехии Романа Примулы, новые ограничения будут действовать до 3 ноября. Гражданам будет запрещено перемещаться по улицам с 21:00 по 5:00, кроме рабочих и срочных поездок, которые связаны со здоровьем, имуществом. Также разрешено выгуливать собак в пределах 500 метров от дома.

"Мы не видим того снижение, которого ожидали в эти дни. Мы должны принять дальнейшие меры, которые не нанесут вреда экономике, но обеспечат сокращение количества инфицированных", - заявил министр здравоохранения после заседания правительства.

Кроме этого магазины будут закрываться в 20:00. В воскресенье розничные продажи будут прекращены полностью. Автозаправкам, аптекам и ресторанам разрешено работать по воскресеньям, однако не впуская клиентов в помещения.

Также в правительстве призвали компании разрешить своим сотрудникам как можно больше работать из дома.

Напомним, 21 октября в Чехии ввели полный локдаун из-за коронавируса. Жесткие ограничения будут действовать до 3 ноября.

При этом в Чехии также действует обязательный масочный режим на улице.

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Новости Украины Общество Чехиякарантинкомендантский час

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