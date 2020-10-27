Чехия ввела комендантский час

Фото: Роман Примула (profimedia cz)

Правительство Чехии приняло решение об ужесточении карантина из-за пандемии коронавируса. С 28 октября в стране на неделю будет введен комендантский час.

Об этом сообщают Novinky.

По словам министра здравоохранения Чехии Романа Примулы, новые ограничения будут действовать до 3 ноября. Гражданам будет запрещено перемещаться по улицам с 21:00 по 5:00, кроме рабочих и срочных поездок, которые связаны со здоровьем, имуществом. Также разрешено выгуливать собак в пределах 500 метров от дома.

"Мы не видим того снижение, которого ожидали в эти дни. Мы должны принять дальнейшие меры, которые не нанесут вреда экономике, но обеспечат сокращение количества инфицированных", - заявил министр здравоохранения после заседания правительства.

Кроме этого магазины будут закрываться в 20:00. В воскресенье розничные продажи будут прекращены полностью. Автозаправкам, аптекам и ресторанам разрешено работать по воскресеньям, однако не впуская клиентов в помещения.

Также в правительстве призвали компании разрешить своим сотрудникам как можно больше работать из дома.

Напомним, 21 октября в Чехии ввели полный локдаун из-за коронавируса. Жесткие ограничения будут действовать до 3 ноября.

При этом в Чехии также действует обязательный масочный режим на улице.